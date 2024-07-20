Atış Motorsport Takımı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışında Liderlik İçin Yarışacak - Son Dakika
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Spor

Atış Motorsport Takımı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışında Liderlik İçin Yarışacak

Atış Motorsport Takımı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışında Liderlik İçin Yarışacak

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Atış Motorsport Takımı, Gemlik Şahintepe'deki tırmanma yarışında 5 kategoride lider olmayı hedefliyor.

20.07.2024 09:08  Güncelleme: 09:09
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Atış Motorsport Takımı, Gemlik Şahintepe'deki tırmanma yarışında 5 kategoride lider olmayı hedefliyor. Atış Motorsport, kendi evinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanırken Gemlik Şahintepe tırmanma şampiyonasında takımlar biricikliğini devam ettirmek için yarışacak.

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası beşinci ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 5 ayrı kategoride 42 sporcunun katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek. Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Gemlik Belediyesi ve Power App katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 20 Temmuz Cumartesi saat 13.00'de başlayacak olan antrenman çıkışlarının ardından, saat 19.00'da Gemlik İskele Meydanı'ndaki seremonik start ile başlayacak.

BOSSEK YouTube ve facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak yarış, 21 Temmuz Pazar günü Kumla Jandarma Karakolu'nun önünden başlayan 7,30 kilometre uzunluğundaki parkurda saat 10.00'dan itibaren 3 çıkış üzerinden yarışılacak. Organizasyon aynı gün saat 18.30'da Kumla İskele Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Atış Motorsport ekibinden katılan Mehmet Gökseven, Engin Apaydın, Metehan Üstükarcı, Serdar Kaan Yalçın, Sevcan Sağıroğlu, Murat Soyçopur, Hande Erdoğan, Yıldıray Demircioğlu, Burçe Muhtar, Burak Başlık, Çağlayan Çelik gibi sporcular beş kategoride hünerlerini sergiyelecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atış Motorsport Takımı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışında Liderlik İçin Yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atış Motorsport Takımı Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışında Liderlik İçin Yarışacak - Son Dakika
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