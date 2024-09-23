Atlı Okçuluk Tezini Ata Binen Şampiyon - Son Dakika
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Atlı Okçuluk Tezini Ata Binen Şampiyon

Atlı Okçuluk Tezini Ata Binen Şampiyon

Ayşe Melek Okuyucu, atlı okçuluk tezini atıyla götürdü ve stresle başa çıkmanın bağlantısını araştırdı.

23.09.2024 09:50
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ERZURUM'da Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonu Ayşe Melek Okuyucu (42), geleneksel atlı okçuluk sporcularının stresle başa çıkma tarzları ile kişilikleri arasındaki bağlantıyı bulma amaçlı hazırlığı tezini, eğitim gördüğü Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne atı 'Gardaş'a binerek götürdü.

Nimet ve Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek Okuyucu, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Ayşe Melek Okuyucu, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti. Dörtnala giden atın üzerinden attığı okları 12'den vuran Okuyucu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, konu ile ilgili yüksek lisans da yaptı. Bir dönem Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde antrenörlük yapan Okuyucu, Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu ve yetiştirdiği birçok öğrencisine de yüzlerce kupa ve madalya kazandırdı. Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi de başaran Okuyucu, bu yıl Rusya'da düzenlenen Uluslararası Kadın Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören Ayşe Melek Okuyucu, geleneksel atlı okçuluk sporcularının stresle başa çıkma tarzları ile kişilikleri arasındaki bağlantıyı bulma amaçlı tez hazırladı. Okuyucu, çiftliğinde hazırladığı atına binerek vatandaşların ilginç bakışları arasında tezini 7 kilometre mesafedeki fakülteye götürdü. Okuyucu atını fakülte binasın demir parmaklıklarına bağlayıp içeri girdi. Tezini savunan Okuyucu yaklaşık bir saat sonra fakülte binasından çıkarak tekrar atına binip çiftliğine gitti.

Okuyucu, tezinin literatürde ilk atlı okçuluk kavramları geçen bir tez olduğunu vurgulayarak, "Tezimde 202 sporcu arkadaşımızın kişilik envanterlerini inceledim. Bunların stresle başa çıkma tarzları arasındaki bağlantıyı bulmaya çalıştım. Stresle başa çıkma yöntemlerinden bahsettik. Atlı okçuluk iki canlının yaptığı bir spor dalıdır. Stres olayında atın da stresi söz konusu. Kapsamlı bir tez oldu. Umarım camiamıza faydası olur. 'Gardaş' ismini verdiğim atım benim hayat arkadaşım, can yoldaşım. Otomobil yerine genelde bir yere gideceksem atımla gidiyorum. Üniversiteye tezimi getirirken atımdan başka bir ulaşım aracı kullanamazdım. Atlı okçulukla ilgili hazırlanan tezimi atsız getiremezdim" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Eğitim, Stres, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atlı Okçuluk Tezini Ata Binen Şampiyon - Son Dakika

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