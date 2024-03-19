Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Milli ara fırsat, önümüzdeki maçlara odaklanacağız

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilecek arayı fırsat olarak gördüklerini, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip kalan müsabakalara odaklanacaklarını söyledi. Yılmaz, son maçta yaşanan mağlubiyete rağmen oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti ve milli arayı takımın daha iyi bir hale gelmesi için kullanacaklarını ifade etti.