Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

15.03.2026 11:22
Premier Lig'in lideri Arsenal, sahasında Everton'ı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda inanılmaz bir avantaj elde etti. Karşılaşmada öne çıkan isim, 16 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Max Dowman oldu. 90+7. dakikada attığı golle takımının galibiyetini perçinleyen Dowman, 16 yaş 73 günlükken gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. Bu unvan daha önce 2005 yılında 16 yaş 270 günlükken Everton formasıyla gol atan James Vaughan'a aitti.

Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran isim 16 yaşındaki Max Dowman oldu. Genç futbolcu attığı golle Premier Lig tarihine geçti.

DOWMAN TARİHE ADINI YAZDIRDI

Arsenal forması giyen İngiliz sağ kanat oyuncusu Max Dowman, Everton karşısında 90+7. dakikada attığı golle takımının galibiyetini perçinledi. 16 yaş 73 günlükken gol sevinci yaşayan Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti.

REKOR JAMES VAUGHAN'A AİTTİ

Premier Lig'de daha önce en genç golcü rekoru, 2005 yılında Everton formasıyla gol atan James Vaughan'a aitti. Vaughan bu başarıyı 16 yaş 270 günlükken elde etmişti. Dowman ise attığı golle bu rekoru geride bıraktı.

ARSENAL ZİRVEDE FARKI AÇTI

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren diğer golü 89. dakikada Gyökeres kaydetti. Bu sonuçla Arsenal puanını 70'e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Manchester City ise West Ham United ile berabere kalarak 61 puanda kaldı.

Arsenal FC, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
