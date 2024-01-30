Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı

Irak ve Ürdün arasında oynanan Asya kupası Çeyrek Final maçında, Iraklı forvet Aymen Hussein takımının 2-1 geçirdiği gol sonrası, daha önce gol kutlamasını çim yiyerek yapan rakip Ürdünlü futbolcular ile dalga geçmek için diz çöküp çim yemeye başladı.

Maçın hakemi bu davranışı centilmenliğe aykırı olarak değerlendirip Hussein'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterip oyundan attı. Hussein'nin kırmız kart görmesi takımının turnuvadan elenmesine sebep oldu.

Ürdün maçın uzatma dakikalarında iki gol atarak maçı 3-2 kazanırken Irak turnuvadan elendi.

Maç sonrası Irak tarafı,Ürdünlü futbolcularında attıkları gol sonrası topluca oturup çim yeniklerini fakat hakemin kart göstermediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Maç sonrasında Irak teknik direktörü Jesus Casas, "Kırmızı kart oyunun gidişatını değiştirdi. Her turnuvada oyuncular gol attıklarında kutlama yapar. Hakem böyle bir sebeple kırmızı kart vermemeliydi" dedi. Casas, hakemin kararının, skoru korumak için savunma değişiklikleri yapma şanslarını ellerinden aldığını da ekledi.