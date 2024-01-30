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Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı - Son Dakika
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Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı

Iraklı futbolcu Aymen Hussein, Asya Kupası Çeyrek Final maçında rakip Ürdünlü futbolcuları alaya alarak çim yemeye başladı. Hakem, bu davranışı nedeniyle Hussein'e kırmızı kart gösterdi ve Irak turnuvadan elendi. Ürdün, uzatma dakikalarında attığı iki golle maçı 3-2 kazandı. Iraklılar, rakiplerinin benzer bir kutlama yaptığını, ancak hakemin kart göstermediğini belirterek tepki gösterdi.

Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı
30.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:57
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Irak ve Ürdün arasında oynanan Asya kupası Çeyrek Final maçında, Iraklı forvet Aymen Hussein takımının 2-1 geçirdiği gol sonrası, daha önce gol kutlamasını çim yiyerek yapan rakip Ürdünlü futbolcular ile dalga geçmek için diz çöküp çim yemeye başladı.

Maçın hakemi bu davranışı centilmenliğe aykırı olarak değerlendirip Hussein'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterip oyundan attı. Hussein'nin kırmız kart görmesi takımının turnuvadan elenmesine sebep oldu.

Ürdün maçın uzatma dakikalarında iki gol atarak maçı 3-2 kazanırken Irak turnuvadan elendi.

Maç sonrası Irak tarafı,Ürdünlü futbolcularında attıkları gol sonrası topluca oturup çim yeniklerini fakat hakemin kart göstermediğini söyleyerek tepki gösterdi.

Maç sonrasında Irak teknik direktörü Jesus Casas, "Kırmızı kart oyunun gidişatını değiştirdi. Her turnuvada oyuncular gol attıklarında kutlama yapar. Hakem böyle bir sebeple kırmızı kart vermemeliydi" dedi. Casas, hakemin kararının, skoru korumak için savunma değişiklikleri yapma şanslarını ellerinden aldığını da ekledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
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Ürdün, Irak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Attığı gol sonrası rakibi ile dalga geçmek için sahada çim yiyen Iraklı forvet hakem tarafından oyundan atıldı - Son Dakika
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