Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olarak tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.
Oyuna sonradan girerek 2-0 giden maçı 2-2'ye getiren Batshuayi'nin performansından etkilenen Buruk, Galatasaray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sistemini değiştirebilir.
Buruk sisteminden vazgeçmezse Ziyech yeniden 10 numarada oynayacak. Diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta takımın yıldızı Mauro İcardi oynayacak.
Son Dakika › Spor › Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı - Son Dakika
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