Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı - Son Dakika
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Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçında 2 gol birden atarak adından söz ettiren Batshuayi için sistem değişikliğine gidebilir. Salı günkü kritik maç için teknik heyetin aklında iki plan var. 4-2-3-1 sisteminde Hakim Ziyech, 4-4-2 planında ise Batshuayi ilk 11'de olacak.

24.08.2024 13:53
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Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olarak tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİR

Oyuna sonradan girerek 2-0 giden maçı 2-2'ye getiren Batshuayi'nin performansından etkilenen Buruk, Galatasaray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sistemini değiştirebilir.

Buruk sisteminden vazgeçmezse Ziyech yeniden 10 numarada oynayacak. Diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta takımın yıldızı Mauro İcardi oynayacak.

Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk\'tan Batshuayi kararı

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Son Dakika Spor Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat eser: öyle youngboysa gol atmakla olmuyor bu işler derbilerde görücez seni yedek kulübesinin tesadüf topçusu 30 146 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: vay büyük yorumcu sen neymiş kuş gillerden misin 68 14 Yanıtla
  • ayhan kından: Fb kullanir 6s alir Herzaman bizim artiklari kullanmistir?????? 14 56 Yanıtla
  • Nuri Varol: karga yine yorum yapmis:)) 52 7 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: herbokolog ferhat :) 20 3 Yanıtla
  • abuzer yavuz: kartar yavrusu yoruma devam 8 8 Yanıtla
  • Ankara null: okan hoca bununla lig yurumez kaliteli 2 oyuncu alman lazim 5 8 Yanıtla
  • Emre Gokdemir: En büyük Beşiktaş herkes biyat edecek ?????? 2 8 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: 4..4..2..çift forvet baskılı oyun.... 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: ferat batıyorsun 28 ..156. ne iş 0 1 Yanıtla
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