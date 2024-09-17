Süper Lig devi Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.
UEFA, Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
İşte Muslera'nın kaçıracağı maçlar;
UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza - Son Dakika
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