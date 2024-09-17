Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza - Son Dakika
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Spor

Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

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UEFA, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maçlık ceza verdi. Tecrübeli kaleci, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Muslera, PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.

17.09.2024 19:44
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Süper Lig devi Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.

3 MAÇ CEZA ALDI

UEFA, Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

İşte Muslera'nın kaçıracağı maçlar;

UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.

Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA\'dan Muslera\'ya 3 maç ceza

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Son Dakika Spor Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • okan köksoy:
    Az bile vermişler 66 26 Yanıtla
  • Uçan Adam:
    Türkiye liginde olsa karşı rakibe kırmızı kart,musleraya da plaket. Hatta Gol bile iptal Üstüne birde gs lehine penaltı. Eeee burası süper lig Başka yerde yok 33 29 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    az bile vermişler gerçi Türkiye'de olsa hakemler kırmızı yerine sarı kart verirlerdi hatta var bile kırmızımsı derdi... 16 14 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Klup muslerayi avrupa maclarinda oynatmamalı hak etmedi bu sezon 14 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza - Son Dakika
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