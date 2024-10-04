Aurelio: Rize Zor Bir Deplasmandı - Son Dakika
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Aurelio: Rize Zor Bir Deplasmandı

Aurelio: Rize Zor Bir Deplasmandı

Antalyaspor, Rizespor'a 2-1 yenildi. Teknik sorumlu Aurelio, zorlu bir mücadale verdiklerini belirtti.

04.10.2024 23:48
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rize deplasmanı aslında zor bir deplasmandır. Zor bir rakibe karşı zor bir deplasmanda mücadele verdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik sorumlu Mehmet Aurelio maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aurelio, "Rize deplasmanı aslında zor bir deplasmandır. Zor bir rakibe karşı zor bir deplasmanda mücadele verdik. Özellikle ilk yarıda çok fazla denedik, topa çok fazla sahip olduk. Elimizden geleni yaptık, rakibe çok fazla fırsat vermedik. Rakip ilk pozisyonunda golü buldu ve golden sonra oyuna daha fazla girmeye başladı. İkinci yarıda da biz belki geriye dönebilirdik. Topa daha fazla sahip olduk, çok daha iyi oynadık. Attığımız golü çok geç dakikada bulduğumuzdan dolayı geri dönme gerçekleşmedi. Beraberlik de kaçtı tabii. Maalesef bu akşam kaybettik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aurelio: Rize Zor Bir Deplasmandı - Son Dakika

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