100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
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100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı

14.08.2022 22:27
100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edilen sezonun 4. tırmanma yarışında 4 ayrı kategoride 20 sporcu mücadele etti.

Sporcular, Boyalı Dağı'ndaki 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar yolunu 3 kez kat etti.

Yarışta birinci kategoride Ülkü Motorsport adına Opel Corsa GSİ ile yarışan İlker Aktaş, ikinci kategoride Ülkü Motorsport adına Fıat Palıo Kıt Car ile yarışan Kaan Kara, üçüncü kategoride Neo Motorspor adına Opel Corsa OPC ile yarışan Ahmet Keskin, dördüncü kategoride GP Garage My Team adına MItsubıshı Lancer Evo Ix ile yarışan Selim Bacıoğlu birinci oldu.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesinin destekleriyle, NG Kütahya Seramik sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışta başarı elde eden sporculara törende kupaları takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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