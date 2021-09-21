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Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece - Son Dakika

Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece

21.09.2021 15:51
Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece, System.String[]

Tekvando ve yüzme branşlarında gelen derecelerin ardından bu kez Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak Bayraklı'nın gururu oldu.

Tekvando ve yüzme branşlarında gelen derecelerin ardından bu kez Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazanarak Bayraklı'nın gururu oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden başarılı milli sporcu, hedefinin Romanya'daki dünya şampiyonasında derece olduğunu söyledi.

Bayraklı Belediyesi, son dönemde genç sporcularının başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yunanistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Plaj Güreşi Şampiyonasına katılan Bayraklı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Miraç Saraç, önemli bir başarı yakaladı. Saraç, Avrupa 3'üncülüğünü kazandı. Türkiye şampiyonasında Bayraklı Belediyesinin güreşçileri olarak karşı karşıya gelen iki arkadaştan Yakupcan Gürsu da Türkiye ikincisi oldu.

Bu başarının ardından güreşçiler Miraç Saraç, Yakupcan Gürsu, antrenörleri Fatih Ateş, Serkan Alkanat, Kulüp Başkanı Hamza Işık ve yönetim kurulu üyesi Remzi Palabıyık Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

Avrupa 3'üncüsü olarak Romanya'daki dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan milli güreşçi Miraç Saraç, hedefinin dünya klasmanında da derece olduğunu ifade etti.

Saraç, "Henüz yolun başındayız. Bayraklı'yı ve ülkemizi 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edip, oradan da dereceyle dönmek istiyorum" dedi.

Ziyarette başarılı sporcularla sohbet eden Başkan Sandal, "Bayraklı'nın adını yurt dışında başarıyla temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son günlerde tekvando, yüzme gibi branşlarda da önemli dereceler elde ettik. Bayraklı'da sporun özel bir yeri var ve bu doğrultuda gençlerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. Onların kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, spor alanında derece yaptıklarını görmek çok daha anlamlı bizim için. Başarılarınız göğsümüzü kabartıyor. Emekleriniz, performanslarınız için teşekkür ederiz ve her zaman tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarılar Bayraklı'daki tüm gençlerimize örnek teşkil ediyor. Pırıl pırıl gençlerimiz, imkan verildikçe neleri başarabileceğini gösteriyor. Bu imkanlarımız daha da düzeldikçe daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Güreş Takımı antrenörlerinden Fatih Ateş de, şu ifadelere yer verdi:

"Bayraklı'daki çocuklar ve gençlerde inanılmaz bir potansiyel var. Başkanımız Serdar Sandal, kulüp başkanımız ve yetkililerimizin sağladığı imkanlarla biz de elimizden geleni yaparak Bayraklı'mıza, İzmir'imize, ülkemize madalyalar kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Milli Takımı'na lokomotif olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Sandal, ziyaretin anısına başarılı sporculara ve antrenörlerine teşekkür plaketi takdim ederek, dünya şampiyonasında başarı diledi. - İZMİR

Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece
Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece

Milli Güreşçi, Yunanistan, Romanya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa 3'üncüsü olan milli güreşçi Miraç'ın hedefi dünya şampiyonasında derece - Son Dakika
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