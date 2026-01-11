Avrupa basını Guendouzi'yi konuşuyor! Atılan manşetleri görmelisiniz - Son Dakika
Avrupa basını Guendouzi'yi konuşuyor! Atılan manşetleri görmelisiniz

11.01.2026 13:58  Güncelleme: 15:08
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi sarı-lacivertli takımdaki ilk maçında golünü atmayı başardı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk maçında şampiyonluk sevinci yaşayan Guendouzi'nin Süper Kupa'da Galatasaray karşısındaki performansı, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi sarı-lacivertli takımdaki ilk maçında golünü attı. Yeni takımıyla ilk maçında şampiyonluk sevinci yaşayan Guendouzi'nin Galatasaray'a karşı gösterdiği dev performans, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte Guendouzi için yapılan tüm haberler:

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

SPORTSMEDIASET: ''Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı.''

"TÜRKİYE'DE ANINDA PARLADI"

LA GAZETTA DELLA SPORT: ''Guendouzi, Türkiye'de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi. Sahada adeta canavarlaştı.''

"GUENDOUZI'NİN ÇILGIN HAFTASI"

L'EQUIPE: "Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi'nin çılgın haftası."

"F.BAHÇE TARAFTARINA KENDİNİ BÖYLE TANITTI"

CORRIERE DELLA SPORT: "Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı. Fransız yıldız, maçın oyuncusu seçildi.''

"DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

SKY SPORTS: "Matteo Guendouzi, Türkiye'deki ilk maçında dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta Fenerbahçe'ye transfer olan Lazio'nun eski oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbide ilk maçına çıktı. İlk 11'de başlayan Guendouzi, açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    kendisini Türkiye gerçekleri ile yakında tanıştıracağız. süt kupadına şimdilik sevinebilir 13 54 Yanıtla
    alper deniz alper deniz:
    min bebesi 11 9
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:16
