Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen \'Sport4All\' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

06.03.2024 12:56  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Spor İstanbul'un paralimpik sporcu yetiştirmede altyapı sağlamayı amaçlayan 'Sport4All - Herkes için spor' isimli projesi Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Natator PK (Hırvatistan-Zagreb), Inspire-The Foundation for Inclusion (Malta), Sport Union for People with Disabilities (Sırbistan-Belgrad) proje ortaklarıyla hedef ve faaliyetlerin paylaşıldığı toplantı, İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları Ferdinand Major, Ana Srsen, Elaine Fenech, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic, Nemanja Radovic, Şükriye Tümay Erdil, Zeynep Naz Demirtaş, Mehmet Özsarı, Kerem Arda, paralimpik komitesi yetkilileri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Programda ilk olarak konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul'da fiziksel aktiviteyi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını, bunu da tesisler ve İstanbul içinde yaptıkları etkinliklerle sağlandığını ifade etti. Şehirde mevcut olan 72 tesisi 875 bin kişi kullandığını belirten Onur, "Yıl içinde 35'e yakın spor etkinliği düzenliyoruz. Hareket seven kişi sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. 2020 yılından beri İstanbul'un spor aktivitesini ölçüyoruz. Yüzde 30 ne anlama geliyor derseniz, Londra'da bu oran yüzde 60. Yavaş yavaş doğru yolda gidiyoruz. Sporun tabana yayılması için çok önemli" diyerek projede emeği geçenlere çok teşekkür etti.

Daha sonra proje ortaklarından Ana Srsen, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic sahneye çıkarak sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktardı. Toplam 200 bin Euro bütçesi bulunan 'Sport4All' projesinin amaçları, hedefleri, hedef grupları, proje kapsamında yapılacak faaliyetler tek tek anlatılan toplantıda ayrıca yüzme ve golbol etkinliğine ev sahipliği yapılacağı aktarıldı.

Renay Onur: "Engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması amaçlanıyor"

Programın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Bizim için heyecanlı bir an. Çünkü Avrupa Birliği'nin Erasmus projesi dahilinde kar amacı gütmeyen spor projelerine verdiği programlarda, yurt dışındaki ortaklarımızla beraber Türkiye'de bunu alan kurum olduk. Bu projenin önemi şu; engelli çocukların yüzde 53'ünün yakın arkadaşı yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Arkadaşlar bizi topluma bağlıyor. Sosyal ilişkilerimizin artmasına fayda oluyor. Projenin önemi de engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması, sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ve bununla beraber paralimpik sporcu yetiştiriyor olmak. Türkiye, özellikle paralimpik başarılar konusunda neredeyse olimpik alanı aşan tempoyla gidiyor. Burada amaç, örnek bir program oluşturmak. Sırbistan, Hırvatistan ve Malta'daki ortaklarımızla beraber buradan çıkan çıktılarla beraber Türkiye'de ve diğer ülkelerde kullanılarak engelli çocukların dahiliyeti açısından örnek program olarak anlatılıyor olması" ifadelerini kullandı.

"Paralimpik komitesi ile çalışıyoruz"

Proje kapsamında Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte çalıştıklarını belirten Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bu proje dahilinde hem de bunun dışında sürekli irtibattayız. Önümüzdeki sene mart ayında golbol ve yüzme alanında müsabakalar yapıyor olacağız. Bunların hepsinde baştan sona paralimpik komitesi ile çalışıyoruz. Bugün burada başkan ve yardımcıları da programda bizimle beraberdi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İstanbul, Spor, Avrupa Birliği, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement