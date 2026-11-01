Avrupa'da 2 altın 1 bronz kazanan Yağmur Tosun dünya şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Avrupa'da 2 altın 1 bronz kazanan Yağmur Tosun dünya şampiyonluğunu hedefliyor

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Avrupa\'da 2 altın 1 bronz kazanan Yağmur Tosun dünya şampiyonluğunu hedefliyor
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Avrupa\'da 2 altın 1 bronz kazanan Yağmur Tosun dünya şampiyonluğunu hedefliyor
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Samsun Alaçam'da yaşayan 16 yaşındaki milli bocceci Yağmur Tosun, Atina'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Tosun, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan ve Samsunspor Bocce Takımı bünyesinde mücadele eden 16 yaşındaki Yağmur Tosun, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Gençler ve Büyük Bayanlar Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısının ardından yeni hedef olarak dünya şampiyonluğunu belirledi.

Yunanistan'da 3-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda genç kızlarda takım olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Tosun, büyük kadınlar altın nokta kategorisinde de birincilik kürsüsüne çıktı.

Başarılı milli sporcu, büyükler takım müsabakalarında ise Avrupa üçüncülüğü elde ederek, şampiyonayı 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Henüz 15 yaşındayken Fransa'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden genç yetenek, bocce sporunda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli bocceci Yağmur Tosun, AA muhabirine, büyüklerde de sahaya alıştığını, bu nedenle gençler müsabakalarının daha rahat geçtiğini söyledi.

Yunanistan'daki şampiyonada 3 madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Yağmur, "Kürsüde İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok gururluyum. Avrupa şampiyonluğu elde ettiğim için çok mutluyum. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan okuluma devam ederken, bir yandan da Gökhan hocamla haftanın beş günü antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bir tek dünya şampiyonluğu kaldı, onu da alarak ülkemize armağan edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük başarıları yaşı büyüdükçe kazanacak"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir ise bu yıl 4 milli sporcuyu mezun ettiklerini, 7 milli sporcu ile yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Mezunların tamamının üniversitede sportif faaliyetlere devam ettiklerini anlatan Bozdemir, "Yağmur, okulumuzda bulunan 7 milli sporcudan biri. 2025 yılında daha 15 yaşında Fransa'da dünya üçüncülüğü aldı. Dünya şampiyonasına gelen en küçük yaştaki sporcuydu. Bu sene de Yunanistan'da ülkemize altın madalya getirdi. O yönden de başarılı ama yaşı küçük. İnşallah daha büyük başarıları yaşı büyüdükçe kazanacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

Okul müdürü Hamdi Korkmaz da Yağmur'un dünya şampiyonasındaki üçüncülüğünün ardından Avrupa şampiyonu olmasından dolayı gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm sporcular zor şartlarda antrenmanlarına devam ediyor. Öğrencimizin bundan sonraki turnuvalarda da başarı elde edeceğine inanıyoruz. Artık hedefimizde dünya şampiyonluğu kaldı. İnşallah kızımız bu şampiyonluğu alarak bize çok büyük bir gurur yaşatacak."

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıSamsunGüncelAlaçamDünyaSporSon Dakika

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