Avrupa\'da ilk galibiyetini alan Yukatel Denizli Basket, Türk Telekom\'a konuk oluyor

FIBA Europe Cup G Grubu'nda hafta içinde İsviçre'de Lions de Geneve'yi mağlup ederek Avrupa deplasmanlarında ilk galibiyetini alan Yukatel Denizli Basket yarın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Denizli temsilcisi Başkent'te kazanıp çıkışa geçmeye çalışacak. Avrupa'da EuroCup'ta bu sezon 4 maçta 1 galibiyet alan Türk Telekom ligde ise 4 haftada 3 galibiyetle zirve yarışı veriyor.