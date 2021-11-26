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Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! - Son Dakika

Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!

26.11.2021 09:17

Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maça Avrupa'dan önemli misafirler geldi. Fransa, Almanya ve İspanya'dan önemli takımların temsilcileri Marsilya karşılaşmasında Kerem'i yakından takip etti. Feghouli'ye ters ayağıyla asist yapan Kerem, performansıyla göz doldurdu.

Mukavelesi 2024'te bitecek Kerem Aktürkoğlu, devre arasında yuvadan uçabilir. A Milli Takım'ı ve Galatasaray'ı sırtlayan 22 yaşındaki sol kanat, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! Genç yetenek yuvadan uçuyor

HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Savunma arkasına yaptığı koşuları golle sonuçlandırmada çok başarılı olan Kerem, eksiklerini de büyük ölçüde giderdi. Takım savunmasına yardımı, pas oyununa katkısıyla Galatasaray'ın kilit ismi haline geldi. Sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu yaklaşmayan Kerem'in gönlü Avrupa'da.

Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! Genç yetenek yuvadan uçuyor

DEVRE ARASI UÇABİLİR

Fransa'dan Lyon ve Lille kulübü, Almanya'dan Wolfsburg ve İspanya'da Sevilla kulübünün temsilcilerinin dün maça geldi. Feghouli'nin golünü hazırlayan Kerem'in tam not aldığı aktarıldı. Piyasa değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem için konuşulan bonservis bedeli 15 milyon euro.

Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!

Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi! - Son Dakika
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