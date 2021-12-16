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Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! - Son Dakika

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!

16.12.2021 14:40

Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen Atletico Madrid'den sonra bu kez Atalanta, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, orta sahaya Taylan'ı getirmek istiyor.

Türkiye'de birçok oyuncuyu takip altına alan İtalya'nın Seri A ekiplerinden Atalanta'nın bir süredir Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Taylan Antalyalı'yı izlediği öğrenildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı

İLGİ YAZISI GÖNDERDİLER

Sezon öncesi kulübe ilgi yazısı da gönderen ancak Galatasaray'ın satmayı düşünmediği Taylan Antalyalı konusunda devre arasında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı

ANTEPLİ YILDIZI DA İSTİYORLAR

Sporx'in haberine göre; Daha önce Gaziantep FK'nın genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ı da scoutlar tarafından mercek altına alan Atalanta'nın milli oyuncu için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını tekrar çalma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Kerem'den sonra Taylan'a da talip çıktı
Mustafa Burak Bozan

GASPERİNİ RAPOR YAZDI

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperi'nin de Taylan'ı takımda görmek istediğini rapor ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!

Taylan Antalyalı, Galatasaray, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! - Son Dakika Spor


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