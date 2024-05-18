Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'te Gaziantep Polisgücü yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'te Gaziantep Polisgücü yarı finale yükseldi

Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024\'te Gaziantep Polisgücü yarı finale yükseldi

Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'ün ikinci gününde oynanan maçlarda, Hırvatistan ekibi Concordia, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2, İtalya temsilcisi Tevere, Cebelitarık ekibi Grammarians'ı 6-2 mağlup etti. Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ise B Grubu'nda Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yenerek yarı finale yükseldi.

18.05.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların ikinci gününde, A Grubu'nda Hırvatistan ekibi Concordia, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2 yenerken, A Grubu'nda İtalya temsilcisi Tevere, Cebelitarık ekibi Grammarians'ı 6-2 mağlup etti.

Günün son maçında B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, Macaristan ekibi Epitok'u 7-0 yendi.

Gaziantep Polisgücü, bu skorla yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

Cebelitarık, Hırvatistan, Macaristan, Gaziantep, Slovenya, Türkiye, İtalya, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'te Gaziantep Polisgücü yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:39:55. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024'te Gaziantep Polisgücü yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement