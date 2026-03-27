Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası Başlıyor

Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak şampiyonada milli sporcular Muhammed Yasir Kul, Ata Poyraz Natal, Kerem Öngel ve Rüzgar Köksal mücadele edecek.

Organizasyon, 6 Nisan tarihinde sona erecek.