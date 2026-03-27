Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası yarın Almanya'da başlayacak.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak şampiyonada milli sporcular Muhammed Yasir Kul, Ata Poyraz Natal, Kerem Öngel ve Rüzgar Köksal mücadele edecek.
Organizasyon, 6 Nisan tarihinde sona erecek.
Son Dakika › Spor › Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?