Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 19 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 19 Mayıs'ta yapılacak

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, BMU Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-19 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

14.05.2024 20:23
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- Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 19 Mayıs'ta yapılacak

AFYONKARAHİSAR - Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, BMU Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 17-19 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Afyonkarahisar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, BMU Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Dünyanın en iyi motokros parkuru alanı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, 17-19 Mayıs tarihleri arasında üç şampiyonaya birden ev sahipliği yapacak.

Şampiyona kapsamında MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarışlar organize edilecek. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı ile Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağında sporcular, ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye'nin akrobasi alanında en iyi isimlerinden olan Birkan Polat gösteri sunucak

Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katılması bekleniyor. Öte yandan Türkiye'nin akrobasi alanında en iyi isimlerinden olan Birkan Polat'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 13: 00'de Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu bahçesinde, sonrada akşam saat 18'de Zafer Meydanında gösteri yapacak.

"Afyonkarahisar gibi bir dünya markasına sahibiz"

Organizasyonla ilgili bilgi veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Avrupa Gençler 65&85, Balkan Motosiklet Birliği Avrupa ve Türkiye KAYO Motokros Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Afyonkarahisar gibi bir dünya markasına sahibiz. Bütün dünyada motor sporları hayranları şehrimizi tanıyıp biliyor. Spor Turizminin önde gelen şehrinde Avrupa'nın genç, Balkanların da tecrübeli yarışçılarını misafir edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı dünyanın en iyi motokros parkurunda bu heyecanı yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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