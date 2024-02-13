Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Can ve Alperen Berber finale yükseldi.
Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılıyor. Şampiyonanın ikinci gününde 72 kilogramda Selçuk Can, 2. turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Moldovalı Daniel Catataga'yı (11-1) teknik üstünlükle mağlup eden Can, yarı finalde de bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk Can, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaşacak.
19 yaşında Genç Dünya şampiyonu 82 kg'da mücadele eden Alperen Berber 2. turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov'u 7-1 yendi. Çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenen Berber, yarı finalde Bulgar rakibi Aik Mnatsakanıan'ı 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde bireysel Rus İslam İsmailovic Aliyev ile karşılaşacak.
67 kiloda Murat Fırat, ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1 yendi. 2. turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Murat Fırat, çeyrek finalde Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı yenmeyi başardı. Yarı finalde Bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 kaybeden milli sporcu, bronz madalya için repesajdan gelecek Ermeni/Fin galibi ile karşılaşacak.
97 kilogramda Beytullah Kayışdağ, Estonyalı Richard Karelson'u (11-0) teknik üstünlükle yendi. 2. turda Dünya şampiyonu Ermeni rakibi Artur Aleksanyan'a 9-1 yenilen Beytullah, repesajda Hollandalı Tyrone Sterkenburg ile karşılaşacak. Milli sporcu rakibini yenerse bronz madalya için Bireysel Belaruslu Abubakar Khaslakhanau ile karşılaşacak.
Şampiyonada 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov'a 3-3'lük skor sonrası tuş oldu. - İSTANBUL
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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