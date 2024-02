Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda finale yükseldi

Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Can ve Alperen Berber finale yükseldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılıyor. Şampiyonanın ikinci gününde 72 kilogramda Selçuk Can, 2. turda Macar rakibi Krisztian Vancza'yı 3-1 yendi. Çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Moldovalı Daniel Catataga'yı (11-1) teknik üstünlükle mağlup eden Can, yarı finalde de bireysel Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk Can, finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Ulvi Ganizade ile karşılaşacak.

19 yaşında Genç Dünya şampiyonu 82 kg'da mücadele eden Alperen Berber 2. turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov'u 7-1 yendi. Çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenen Berber, yarı finalde Bulgar rakibi Aik Mnatsakanıan'ı 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde bireysel Rus İslam İsmailovic Aliyev ile karşılaşacak.

67 kiloda Murat Fırat, ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Bernatek'i 5-1 yendi. 2. turda Arnavut rakibi Gteje Prenga'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Murat Fırat, çeyrek finalde Ermeni asıllı Fransız Gagik Snoyan'ı yenmeyi başardı. Yarı finalde Bireysel Rus Ruslan Bichurin'e 5-4 kaybeden milli sporcu, bronz madalya için repesajdan gelecek Ermeni/Fin galibi ile karşılaşacak.

97 kilogramda Beytullah Kayışdağ, Estonyalı Richard Karelson'u (11-0) teknik üstünlükle yendi. 2. turda Dünya şampiyonu Ermeni rakibi Artur Aleksanyan'a 9-1 yenilen Beytullah, repesajda Hollandalı Tyrone Sterkenburg ile karşılaşacak. Milli sporcu rakibini yenerse bronz madalya için Bireysel Belaruslu Abubakar Khaslakhanau ile karşılaşacak.

Şampiyonada 60 kilogramda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov'a 3-3'lük skor sonrası tuş oldu. - İSTANBUL