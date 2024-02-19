Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu

Spor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak 31 yıl sonra takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak 31 yıl sonra şampiyon oldu. Aralarında şampiyonada altın madalya kazanan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ün de bulunduğu milli takım kafilesi, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akgül ve Aktürk, 31 yıl aradan sonra gelen takım şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Taha Akgül: "Omuzlarımdaki yük çok ağırdı"

125 kiloda altın madalya kazanarak 11. şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, "Hamdolsun Avrupa şampiyonasını alnımızın akıyla bitirdik. Benim 11. şampiyonluğum oldu, kendi rekorumu geliştirdim. Özellikle Gürcü rakiplerimle yaptığım müsabakalar olimpiyatlar öncesi büyük moral oldu. Aynı zamanda 31 yıl aradan sonra Serbest Güreş Milli Takımımız takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Benim hayatımda tatmadığım ender başarılardan biri de takım halinde şampiyonluk. Yaradan bunu bana nasip etti. En önemli takım şampiyonluğun son maça kalması, son maçta Gürcüler yenseydi, onlar takım halinde şampiyon oluyordu. Benim maçımda Gürcü rakibimi yenerek biz şampiyon olduk. Sadece beni ilgilendiren bir müsabaka değil, takımı ilgilendiren bir müsabakaydı. Omuzlarımdaki yük çok ağırdı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Feyzullah Aktürk: "Mutluyuz, gururluyuz"

Şampiyonada serbest stil 92 kiloda rakibini 8-0 mağlup ederek art arda üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Feyzullah Aktürk, "Mutluyuz, gururluyuz. Çok şükür bu şampiyonluğa iyi bir hazırlığımız oldu. Son iki yılın Avrupa şampiyonu olarak katıldım, bu yıl da şampiyon oldum. 3'te 3 yaptım. İnşallah ben de Taha abi gibi ileriyle taşıdığım kadar başarılarımı taşımak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL