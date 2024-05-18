Alanya\'da devam eden Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Trophy 2, ikinci gün oynanan maçlarla devam etti.
Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, B Grubu'nda Türkiye ekibi Gaziantep Polisgücü, Fransa temsilcisi Cambrai HC ile 0-0 berabere kaldı.
Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Çekya'nın HC 1972 Rakovnik takımı İskoçya temsilcisi Edinburgh University HC'yi 4-2, İrlanda'nın UCD Ladies HC ekibi karşılaştığı Galler'den Swansea HC'yi 1-0 yendi.
B Grubu'nda da Avusturya'nın AHTC Wien takımı, Litvanya temsilcisi Siauliai Ginstrekte-Akademija'yı 5-0 mağlup etti.
Gaziantep Polisgücü, yarın Siauliai Ginstrekte-Akademija ile şampiyonadaki üçüncü maçına çıkacak.
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