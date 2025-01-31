Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı

Galatasaray AZ Alkmaar, Fenerbahçe Anderlecht ile eşleşti. İlk maçlar 13 Şubat'ta.

31.01.2025 16:17
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimleri gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

Union Saint- Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka)- Real Sociedad (İspanya)

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Yapıldı - Son Dakika

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