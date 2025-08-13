Avrupa Şampiyonu Sudenaz Yılmaz'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Son Dakika
Spor

Avrupa Şampiyonu Sudenaz Yılmaz'ın Başarı Hikayesi

Avrupa Şampiyonu Sudenaz Yılmaz\'ın Başarı Hikayesi
13.08.2025 10:04
15 yaşındaki Sudenaz Yılmaz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak dikkat çekti.

Konya'nın Çumra ilçesinde ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen 15 yaşındaki Sudenaz Yılmaz, yeteneğini başarı hikayesine dönüştürdü. Yılmaz, Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki sporcu Sudenaz Yılmaz'ın ağırlık kaldırma yeteneği ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmenleri tarafından fark edildi. Okulun spor salonunda bir süre deneme yapan Yılmaz, daha sonra halteri severek bu branşta devam etti. Eğitimine Konya'da Spor Lisesi'nde devam eden Yılmaz, çok çalışarak okullar arası, ferdi ve kulüplerde Türkiye şampiyonlukları elde etti. Sudenaz Yılmaz geçen yıl milli takıma girerken, U15 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanarak yarışmalara katıldı. İspanya'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Sudenaz Yılmaz koparmada 92, silkmede 115 ve toplamda 207 kilo ile 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

"Benim hedeflerim daha büyük"

Avrupa şampiyonu Sudenaz Yılmaz, Çumra ilçesinde beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfetmesiyle haltere başladığını anlatarak, "İlçeden önce Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan bir başarım var. Bu şekilde hedeflerimi uzatmaya çalışıyorum. Avrupa şampiyonluğu bu benim ilk hedefimdi. Benim hedeflerim daha büyük. Dünya şampiyonamız var 2026'da, bir de Gençlik Olimpiyatları var. Sonra en büyük hedefim tabii ki de olimpiyatlar" dedi.

"Avrupa rekoru kırdım"

Başarısının herkesi gururlandırdığını düşündüğünü anlatan Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşımızı okuttum, Türk Bayrağımı dalgalandırdım. O yüzden çok mutluyum. +69'da yarışıyorum. Koparma 92, silkmede 115 kilogram toplamda da 207 kilogramda Avrupa rekoru kırdım. Koparma, silkmede ve totalde 3 ayrı altın madalya aldım. Gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ahmet Gülcan: "Gözyaşlarıma hakim olamadım, ağladım"

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Ahmet Gülcan ise, "Mutluyuz, gururluyuz. 3 altın madalya geldi Avrupa'dan. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'yı dinlettik. İnşallah hedeflerimiz seneye yıldızlar dünya şampiyonamız var orada dünya şampiyonu olmak. Başarı her yerde başarıdır. Yani ilçede olmak sorun değil, başarı her yerde gelir. Yeter ki azim olsun. Biz de bu azimle ilçeden Avrupa'ya uzandık. Sudenaz bir örnektir Çumra için, Türkiye'miz için. İnşallah yeni gelen nesillerimize bir örnek olması dileğiyle ben sporcumun başarısını görünce çok duygulandım, gözyaşlarıma hakim olamadım, ağladım. Sporcumla gurur duydum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Eğitim, konya, Çumra, Spor, Son Dakika

Avrupa Şampiyonu Sudenaz Yılmaz'ın Başarı Hikayesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Sudenaz Yılmaz'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
