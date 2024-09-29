Avrupa Spor Haftası Balıkesir'de Kutlandı - Son Dakika
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Avrupa Spor Haftası Balıkesir'de Kutlandı

Avrupa Spor Haftası Balıkesir\'de Kutlandı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Balıkesir'de spor dolu aktivitelerle sona erdi.

29.09.2024 11:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri sona erdi.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Balıkesir'de de çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirildi. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, 3x3 Basketbol Turnuvası ile başladı ve hafta boyunca birbirinden farklı etkinliklerle devam etti.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Şenliği'nde katılımcılar, keyifli vakit geçirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Avrupa Spor Haftası'nda bir araya gelerek, sporun sadece bireysel bir uğraşı değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sporun hayatımızın her alanına yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu hafta boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, sizlere farklı spor branşlarını deneyimleme ve aktif bir yaşam sürmenin keyfini çıkarma fırsatı sunduk. Unutmayın, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Etkinlikler, Gençlik, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Spor Haftası Balıkesir'de Kutlandı - Son Dakika

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