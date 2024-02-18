Avrupa'da Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı - Son Dakika
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Spor

Avrupa'da Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz büyük bir başarıya imza attı. Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek 11. kez altın madalya kazandı. Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalyaya uzanırken, Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalyanın sahibi oldu.

18.02.2024 21:44  Güncelleme: 21:57
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyona milli sporcularımız damga vurdu.

TAHA VE FEYZULLAH ŞAMPİYON OLDU

Serbest stil 125 kiloda milli sporcumuz Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek, Feyzullah Aktürk, ise serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Avrupa Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Taha Akgül
Avrupa Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Feyzullah Aktürk

SONER GÜMÜŞ, OSMAN İSE BRONZ MADALYA KAZANDI

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalya kazandı.

Avrupa Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Osman Göçen
Avrupa Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Soner Demirtaş
Avrupa\'da Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Taha Akgül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da Türk gecesi! Güreşçilerimizden madalya yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sait Mevlut: Maşallah bütün sporcularımıza 63 1 Yanıtla
  • Fahri kılınç : Maşallah Allah güçlerini artırsın tebrik ediyorum. 4 0 Yanıtla

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