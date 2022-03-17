Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne veda etmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşerken Avrupa Ligi'ne takım gönderme şansımız da ortadan kalktı.
Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.
Son Dakika › Spor › Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz - Son Dakika