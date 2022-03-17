Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz - Son Dakika
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Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz

17.03.2022 23:50

Bugün oynanan Galatasaray-Barcelona maçı sonrası ülke puanı kötü duruma geldi. Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Ayrıca Türkiye artık Avrupa Ligi'ne de hiç takım gönderemeyecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne veda etmesi sonrası Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşerken Avrupa Ligi'ne takım gönderme şansımız da ortadan kalktı.

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3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE GÖNDERİLECEK

Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.

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Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e düştü. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e düştü.

Togo Cumhuriyeti, Galatasaray, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz - Son Dakika
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