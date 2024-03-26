Stat: Ernst Happel
Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)
Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
Goller: Dk. 4 Schlager, Dk. 44 Gregoritsch (Avusturya), Dk. 25 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)
Sarı kart: Dk. 31 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı'nın, Avusturya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Avusturya öne geçti. Milli takım savunmadan çıkmak isterken Salih Özcan'ın ceza sahası önünde kaptırdığı topu alan Baumgartner'in şutunda, kaleci Uğurcan topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Schlager ağlara yolladı: 1-0.
6. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen ve ceza sahasına giren Kenan Yıldız, uygun pozisyondaki Kerem'e pasını attı. Kerem'in ayak içiyle şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı kornerde, Kenan Yıldız ceza sahasında kafayı vurdu, Avusturya savunmasında Danso topa elle müdahale etti. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi.
25. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı: 1-1.
44. dakikada Avusturya 2. golünü attı. Milli takımın savunmadan çıkarken kaptırdığı topu, Avusturyalı futbolcular ceza yayı üzerinde Gregoritsch ile buluşturdu. Gregoritsch'in köşeye sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Avusturya ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 2-1 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
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