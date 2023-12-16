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AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Akkuş Belediyespor: 1 - Son Dakika
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AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Akkuş Belediyespor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, maçında konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Akkuş Belediyespor: 1
16.12.2023 - 15:49,
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, maçında konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürkan Gül

TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Graciano da Silva Filho, Rahmi Çağlar Aksoy, Francois Lecat, Fatih Eren Uğur, Cansin Ogbai Enaboifo, Muhammed Kaya, Hamdi Erkan. Burhan Zorluer

Akkuş Belediyespor: Mikkel Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Can Koça, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Svetaslov İvanov, Berke Eray Yetkin, Bradley Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk

Setler: 25-16, 25-20, 19-25, 25-19 - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Gençlik, Sigorta, Son Dakika

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SON DAKİKA: AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Akkuş Belediyespor: 1 - Son Dakika
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