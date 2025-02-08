AXA Sigorta Voleybol 2. Lig Finalleri'ne Sponsor Oldu

Spor

Voleybolda 2. Lig'de hem kadınlar ham de erkeklerin finallerine AXA Sigorta isim sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon ile AXA Sigorta arasında yapılan anlaşmada finallerde yer alacak hem erkek hem de kadınlarda 8'er takıma AXA Sigorta tarafından para ödülü verilecek.

Turnuvalar da AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Finalleri ve AXA Sigorta Erkekler 2. Ligi Finalleri adıyla düzenlenecek.

AXA Sigorta Erkekler 2. Lig Finalleri 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Eskişehir'de, AXA Sigorta 2. Lig Kadınlar Finalleri ise 21-22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Nevşehir'de oynanacak.

Yapılan anlaşmadan dolayı oldukça mutlu olduğunu anlatan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol tarihimizde ilk kez 2. lig finalleri bir sponsorlukla birlikte yapılacak. Bunun gururu ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Voleybolun yaygınlaşması adına bu tür iş birlikleri oldukça değerli. AXA Sigorta'ya, Türk voleyboluna verdiği katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyor ve hem AXA Sigorta 2. Lig Erkekler Finalleri'nde hem de AXA Sigorta 2. Lig Kadınlar Finalleri'nde yer alacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ise sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "Voleybola duyduğumuz sevgi ve Türk voleybolunun potansiyeline olan inancımız, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Sporcularımızın voleybol branşının her alanında yanlarına olmak ve sporun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, öncelikli hedeflerimizden. Bu anlayışla, voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve tabana yayılmasını desteklemeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.