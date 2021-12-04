Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de yönetim, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'le sözleşme imzalamak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızlarla sezon sonu 5 yıllık yeni mukavele imzalaması bekleniyor.

TÜRK STATÜSÜNE GEÇMESİ YENİ SÖZLEŞMEDE ETKEN OLDU

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak. Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun. Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

BERKE ÖZER, FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK İSTİYOR

Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.