Ayak tenisi bölge şampiyonası Gediz'de yapıldı

Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve Kütahya Ayak Tenisi İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Ayak Tenisi Federasyonu Bölge Birinciliği turnuvası tamamlandı.

Gediz Belediyesi ve Gediz Sanayi ve Ticaret Odası destekleriyle düzenlenen turnuvaya, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, Ayak Tenisi Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Demir, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Orman İşletme Müdür Mustafa Merih Aydın ve sporseverler katıldı.

Kütahya, Burdur, Isparta, Eskişehir, Uşak ve Afyon illerinden 6 takımın katıldığı turnuvada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları için tören düzenlendi.

Turnuvada Birnciliği Kütahya'dan Merisa Ormancılık alırken, Erdoğmuşspor ikinci, Bereket Pide Alpino üçüncü oldu.

Takımlara madalyalarını Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak verirken ayrıca finale katılan sporculara Gediz Tarhanası hediye edildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Göreve geldiğimiz günden beri spor konusunda çığır açacak çalışmalara imza atıyoruz. Spor tesisi konusunda önemli yatırımlar yaparak, İlçemizin birçok noktasında spor tesislerini tamamlayıp hizmete sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanında sporun her branşına imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Ayak tenisi branşı da bunlardan bir tanesi. Ayak Tenisi Bölge Birinciliği turnuvası ile bizlere güvenip ev sahipliği yapma imkanı verdikleri için Ayak Tenisi Federasyonu'na teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA