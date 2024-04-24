Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Bisiklet Turları Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Bisiklet Turları Düzenliyor

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Bisiklet Turları Düzenliyor

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, her hafta düzenledikleri bisiklet turlarıyla spor yapmanın yanı sıra çevre duyarlılığını da artırıyor. Öğrenci ve öğretmenler, Cuma namazlarını da bir köyde eda ederek kaynaşma fırsatı buluyorlar. Etkinlik sayesinde bisiklet kullanımı da yaygınlaşıyor.

24.04.2024 11:56
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Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 3 yıl önce başlatılan bisiklet turları geleneksel hale geldi. Okulda görev yapan öğretmen ve öğrenciler her hafta Efeler İlçesi'ne bağlı bir köye bisiklet turu düzenleyip Cuma namazlarını da bu köyde eda ediyorlar.

Okul idaresi olarak öğrencilerin hem spor yapmasını sağlamak hem de çevre duyarlılığını sağlamak amacıyla 2021 yılında böyle bir etkinlik başlattıklarını kaydeden Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Örs, etkinlik sayesinde öğrenci ve öğretmenler arasında kaynaşma sağlandığını da kaydetti. Etkinliğin bir diğer amacının en sağlıklı ulaşım sistemi olan bisiklet kullanmayı da yaygınlaştırmak olduğunu kaydeden Müdür Yardımcısı Hakan Örs, "Bu etkinlikle öğrenciler hem düzenli spor yapma alışkanlığı kazanıyor hem de camilerde imam ve müezzinlik görevlerini üstlenerek, bir nevi stajlarını yapmış oluyorlar. Bu çerçevede bu hafta Baltaköy Mahallesi Orta Camii'ne pedal çeviren 40 kişilik grup toplam 30 km bisiklet sürerek bu etkinliği tamamladılar. Programımız 2021 yılından bu yana farklı rotalarda devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Bisiklet Turları Düzenliyor - Son Dakika

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