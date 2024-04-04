Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Spor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı antrenör Alper Hamurcu ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2018 yılında başlayan Sultanlar Ligi yolculuğunun son beş sezonunda takımın baş antrenörü mücadele eden Antrenör Alper Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamızla ile 5 sezondur birlik beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisine devam eden sözleşmesini uzatabileceğimizi ilettik. Sağolsun kendisi de Aydın da mutlu olduğunu Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile geçtiğimiz ay yeni temeli atılan salonda Avrupa Kupası'nı kazanma hedefine ulaşmak için burada kalmak istediğini belirtti. Her iki tarafa da, şehrimize taraftarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN