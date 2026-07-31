Aydın Büyükşehir Belediyespor\'a İki Genç Yıldız

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısında yetişen iki genç oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etti. Mavi-beyazlı kulüpte 17 yaşındaki libero Ela Ünal ile 16 yaşındaki orta oyuncu Yaren Öncü'nün yeni sezonda A takımda mücadele edeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı yaş kategorilerinde gösterdikleri üstün performans ve hırsla dikkat çeken genç sporcularımız Ela Ünal ve Yaren Öncü'ye A takımımıza hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.