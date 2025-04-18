Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çerağ Düzeltir ile Sözleşme Yeniledi

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, başarılı liberosu Çerağ Düzeltir ile sözleşme yeniledi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri olan Çerağ Düzeltir, 2025/26 sezonunda da Aydın ekibinin başarısı için ter dökmeye devam edecek. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "'Savunma Bakanı' ile yeniden. İki sezon boyunca sahadaki enerjisiyle takımımıza değer katan Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Birlikte daha iyiye" ifadeleri yer aldı. - AYDIN