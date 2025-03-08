Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Sarıyer BLD\'yi Ağırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı yarın kendi evinde Sarıyer BLD'yi ağırlayacak.

Sultanlar Ligi'nde Aydın'ın temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin 24.haftasında Sarıyer Belediyespor ile kendi evinde karşılaşacak. 9 Mart 2025 Pazar günü Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.00'ta başlayacak olan karşılaşmaya Aydınlı sporseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Yarınki karşılaşmadan galip ayrılmak isteyen Aydın'ın Sultanları, önümüzdeki hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediye ile deplasmanda karşılaşacak. - AYDIN