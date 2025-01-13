Aydın'da 8 Bin Genç Spora Kazandırıldı - Son Dakika
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Spor

Aydın'da 8 Bin Genç Spora Kazandırıldı

Aydın\'da 8 Bin Genç Spora Kazandırıldı

Aydın'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları ile 8 bin 751 çocuğa spor eğitimi verildi.

13.01.2025 14:19
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, son bir yılda 32 farklı branşta toplam 8 bin 751 gence spor eğitimi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 32 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın'ın 17 ilçesinde spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara spor sevdirildi. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde GSB Spor Okulları'nda 8 bin 417 ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda ise 334 çocuk ve genç spora yönlendirildi. İl genelinde spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürü oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde bir yılda toplam 8 bin 751 çocuk ve gence spor eğitimi verildi.

Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokullarda, öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılarak, fiziksel ve zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesi, spor kültürünün oluşturulması ve spor aracılığıyla öğrencilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması amacıyla verdiği eğitimlerine 2025 yılında da devam ediyor. Spora İlk Adım projesi kapsamında il genelinde 26 branşta verilen eğitimlerle, uzun vadede Aydın ve ülke sporuna yetenekli sporcu tabanı oluşturması hedefleniyor. Bu çerçevede 328 okulun bulunduğu Aydın'da yüzde 42'lik oranla 148 okula ulaşılırken, eğitimler 117 antrenör eşliğinde sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da 8 Bin Genç Spora Kazandırıldı - Son Dakika

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