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Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu oldu. 6 okulun katıldığı turnuva, genç sporcuların nefes kesen mücadelelerine sahne oldu. Ödül töreninde başarılı sporcular madalyalarını aldı ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç yetenekleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Aydın\'da düzenlenen Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi
04.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:36
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası düzenlenen ödül töreni ile sona ererken, turnuvanın şampiyonu Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 5 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlediği Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 6 okulda toplamda 84 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen bu etkinlik, Aydın'ın genç sporcularını bir araya getirerek adeta bir voleybol şöleni sundu. Turnuvada önemli başarılar elde eden okullar arasında ilk sırayı Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu alırken, Sazlıköy Hilmi Fırat Ortaokulu ikinci ve Mustafa Kiriş Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Turnuva sonrasında Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, genç yeteneklerin gösterdiği başarılar takdirle karşılandı. Başarılı sporcular madalya ile ödüllendirilirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müsabakaya katılan genç yetenekleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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