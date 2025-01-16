Aydın'da Kros İl Şampiyonası Sonuçlandı; Dereceye Giren Takımlar Kuşadası'nda Yarışacak - Son Dakika
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Aydın'da Kros İl Şampiyonası Sonuçlandı; Dereceye Giren Takımlar Kuşadası'nda Yarışacak

Aydın\'da Kros İl Şampiyonası Sonuçlandı; Dereceye Giren Takımlar Kuşadası\'nda Yarışacak

Kros il şampiyonasına katılan öğrenciler, şampiyonluk için mücadele ederken dereceye giren sporcular, 15 Şubat'ta Kuşadası'nda düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şampiyona, farklı kategorilerde heyecan dolu yarışmalara sahne oldu ve başarılı takımlar madalya ile ödüllendirildi.

16.01.2025 12:19
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Aydın'da gerçekleştirilen kros il şampiyonasına katılan öğrenciler, şampiyonluk için mücadele ederken, dereceye giren sporcular Kuşadası'nda düzenlenecek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Aydın İl Şampiyonası, Kardeşköy Kros Sahası'nda nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yetenekli sporcular, takımlarıyla birlikte zirveye çıkmak için kıyasıya yarıştı. Yarışların sonunda dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını alarak Aydın Şampiyonu unvanını elde etti. Müsabakalarda sporcular, Yıldız Kızlar kategorisinde 2000 metre, Yıldız Erkekler kategorisinde 3000 metre, Genç Kızlar kategorisinde 3000 metre ve Genç Erkekler kategorisinde 5000 metrede büyük bir azim ve hırsla yarıştı. Kazanan takımlar, 15 Şubat tarihinde Kuşadası'nda düzenlenecek olan Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

2000 metre Yıldız Kızlar kategorisinde Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulu birinci, Efeler Kardeşköy Ortaokulu ikinci, Nazilli Orhan Gazi Ortaokulu üçüncü oldu. 3000 metre Yıldız Erkekler kategorisinde Efeler İmam Hatip Ortaokulu birinci, Kuyucak Atatürk Ortaokulu ikinci, Söke Savuca Ortaokulu üçüncü oldu. 3000 metre Genç Kızlar kategorisinde İncirliova Spor Lisesi birinci, Kuyucak Anadolu Lisesi ikinci, Nazilli Fen Lisesi üçüncü oldu. 5000 metre Genç Erkekler kategorisinde İncirliova Spor Lisesi birinci, Kuyucak Şehit Bahri Uçuş MTAL ikinci, Kuyucak Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamayla müsabakalara katılan tüm sporcuları ve dereceye giren takımları tebrik ederek, 15 Şubat'ta Kuşadası'nda gerçekleşecek Grup Müsabakalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Kros İl Şampiyonası Sonuçlandı; Dereceye Giren Takımlar Kuşadası'nda Yarışacak - Son Dakika

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