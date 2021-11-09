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Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı - Son Dakika

Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı

09.11.2021 12:04
Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları sezonu voleybol, basketbol ve futbol branşlarında oynanan müsabakalar ile başladı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları sezonu voleybol, basketbol ve futbol branşlarında oynanan müsabakalar ile başladı.

Eğitime destek olmak, okul çağındaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, zeki ve çevik insanlar olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan okul sporları Aydın'da çok sayıda okul ve öğrencinin katılımı ile start aldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı okul sporları sezonu genç kızlar voleybol müsabakası ile başladı.

Öğrenciler 71 farklı branşta mücadele edecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakaları il ve ilçelerde faaliyet gösteren okulların katıldığı takımlar ile 71 farklı branşta yıldızlar ve gençler olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecek. Her yıl Aydın'dan binlerce öğrenci sporcunun katıldığı müsabakaların, bu yıl da tüm ilçelerde yoğun katılımla yapılması hedefleniyor.

"Öğrencilerimiz için her şeyi yapmaya hazırız"

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı okul sporları müsabakalarında öğrencilere başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Okul sporlarına katılan öğrencilerdeki heyecana şahit olmak bizleri son derece mutlu etmektedir. Bunlar bizim çocuklarımız diyoruz ve bunların arkasında durmaya devam edeceğiz. İlimizde, spor tesisleri konusunda son derece önemli yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Spor bana göre çocuklarımız, gençlerimiz için ekmek gibi, su gibi eğitim gibi olmazsa olmazlarımızdan. Gençlerimizin iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı olması ve geleceğin şampiyonları olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan, bugünlere gelmelerini sağlayan başta değerli ailelerine, öğretmenlerine, onları yetiştiren antrenörlerine teşekkür ediyor, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okul sporları müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.

Seremoniye Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Okul Sporları Şube Müdürü Özgür Akgül, Spor Şube Müdürü Oktay Bak, Okul Sporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu katıldı. - AYDIN

Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı
Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı
Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı
Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı

basketbol, voleybol, Aydın, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da okul sporları voleybol müsabakaları ile başladı - Son Dakika Spor


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