Aydın\'da Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları Son Buldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, büyük bir finalle sona erdi.

SKS Spor Salonunda gerçekleşen final maçı, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuvaya katılan okullardan Behiye Hanım Ortaokulu, sergilediği performansla turnuvayı birinci sırada tamamlamayı başardı. Turnuvanın sonunda Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu ikinci, Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu üçüncü, Fatih Ortaokulu ise dördüncü sırada tamamladı.

Voleybol severlerin katılımının yoğun olduğu turnuvada, genç sporcular yeteneklerini sergilerken, dereceye giren genç sporcular düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu. - AYDIN