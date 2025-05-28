Aydın'da Otokros Yarışı 1 Haziran'da

2025 sezonunun ilk otokros etkinliği olan Aydın Otokros Yarışı, 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Aydın'daki Yenipazar Motorsporları Alanı'nda yapılacak organizasyonda 9'u kadın 24 sporcu, 5 ayrı kategoride yarışacak.
Sporcular, saat 11.00'de başlayacak antrenmanların ardından sıralama turlarında mücadele edecek. Ömer Tolon Sezonu'nun ilk yarışı, 5 tur olarak saat 14.00 ile 15.45 arasında koşulacak.
Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, saat 16.30'da yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
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