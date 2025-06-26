Aydın\'da Plaj Voleybolu Etabı Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyon, Tekstil Park'ta gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın ilk gününde 12 takım 48 sporcu mücadele ediyor. Havanın sıcak olmasından dolayı karşılaşmaya seyircilerin ilgisi az oldu.

Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.