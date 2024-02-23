Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı

Aydın\'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı. Şampiyonaya Didim Sportek(Aydın), ESA Bodrum(Muğla), İzmir Fundamental(İzmir) ve Afyon Çimentospor (Afyon) takımları katıldı. U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasını İzmir Fundamental birinci olarak tamamladı.

23.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan bu heyecan dolu organizasyon, geleceğin basketbol yıldızlarını ağırladı. Şampiyonaya Didim Sportek(Aydın), ESA Bodrum(Muğla), İzmir Fundamental(İzmir) ve Afyon Çimentospor (Afyon) takımları katıldı. Takımlar, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ederken seyircilere nefes kesen maçlar izletti.

U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasını İzmir Fundamental birinci olarak tamamladı. İkinci sırayı ESA Bodrum takımı, üçüncü sırayı Afyon Çimentospor takımı ve dördüncü sırayı ise Didim Sportek takımı elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Basketbol U16 Kızlar 2. Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade edilerek, bu tür önemli şampiyona ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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