Aydın'da Yüzme Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika
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Spor

Aydın'da Yüzme Sertifikaları Dağıtıldı

Aydın\'da Yüzme Sertifikaları Dağıtıldı

Efeler'de yarı olimpik havuzda yüzme eğitimi tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

18.11.2024 11:27
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Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarına kavuştu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz sertifikalarını aldı. İl Müdürümüz bu özel günde gençlerimizin sevincine ortak oldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik, Efeler, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Yüzme Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika

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