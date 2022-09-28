TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 'nda tur atlarken, bu sezon ilk resmi galibiyetini aldı. Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında evinde 3'üncü Lig temsilcisi Şile Yıldızspor'la karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmasını bildi. Nazilli Belediyespor 41'inci dakikada Fatih Üge'nin golüyle öne geçti, 45'inci dakikada Nurettin farkı ikiye çıkardı: 2-0. Şile Yıldızspor 87'nci dakikada Yusuf'un golüye umutlansa da kazanan Nazilli Belediyespor oldu. Konuk ekipten Arda, son dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kaynak: DHA

Ahmet Karadayı, Nazilli, Fatih, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.