Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1 - Son Dakika
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Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1

28.09.2022 17:25
Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1

Aydın habere göre STAT: İlçeHAKEMLER: Ömer Kocabey, Gürcan Dönmez, Derya ŞanlıtürkNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (Dk. 82 Canberk) - Çağrı, Fatih Üge (Dk. 86 Ahmet Karadayı), Ahmet Gökbayrak, Fatih Tultak, Nurettin (Dk. 70 Berkay), Emre (Dk. 70 Furkan), Bilal, Cemal (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey, Gürcan Dönmez, Derya ŞanlıtürkNAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (Dk. 82 Canberk) - Çağrı, Fatih Üge (Dk. 86 Ahmet Karadayı), Ahmet Gökbayrak, Fatih Tultak, Nurettin (Dk. 70 Berkay), Emre (Dk. 70 Furkan), Bilal, Cemal (Dk. 70 Gökhan), Doğukan, AnılŞİLE YILDIZ SPOR: Murat - Emir, Mustafa (Dk. 77 Arda), Bünyamin (Dk. 65 Emre), Şahin (Dk. 46 Emrecan), Furkan Kürşat, Lütfi, Yusuf, Oğuzhan (Dk. 46 Berat, AlihanGOLLER: Dk. 41 Fatih Üge, Dk. 45 Nurettin (Nazilli Belediyespor), Dk. 87 Yusuf (Şile Yıldız Spor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Arda (Şile Yıldız Spor)SARI KARTLAR: Ahmet Gökbayrak, Bilal (Nazilli Belediyespor), Yusuf, Emir (Şile Yıldız Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlarken, bu sezon ilk resmi galibiyetini aldı. Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında evinde 3'üncü Lig temsilcisi Şile Yıldızspor'la karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmasını bildi. Nazilli Belediyespor 41'inci dakikada Fatih Üge'nin golüyle öne geçti, 45'inci dakikada Nurettin farkı ikiye çıkardı: 2-0. Şile Yıldızspor 87'nci dakikada Yusuf'un golüye umutlansa da kazanan Nazilli Belediyespor oldu. Konuk ekipten Arda, son dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Ahmet Karadayı, Nazilli, Fatih, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın haberi! Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1 - Son Dakika
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