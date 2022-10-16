Aydın spor: AXA Efeler Ligi'nde Türşad Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Aydın spor: AXA Efeler Ligi'nde Türşad Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

16.10.2022 18:40

Aydın haberi: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında TÜRŞAD, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maç sonunda açıklama yapan TÜRŞAD Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, çok çekişmeli bir mücadele olduğunu söyledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Efeler Ligi'ne uzanan bir serüven sonucunda önemli bir yol katettiklerini ifade eden Köstekçi, şöyle konuştu:

"İlçemizin ve ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak takımımız, bugün Türkiye'nin en büyüklerinden Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe yöneticilerini, oyuncularını ve taraftarlarını en güzel şekilde ağırladık. Takımımıza, teknik heyetimize, protokol üyelerine ve özellikle seyircimize teşekkür ediyorum. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. İnşallah önümüzdeki maçları alarak yolumuza devam edeceğiz."

Maçı, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastas ve Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir de izledi.

Maç sonunda taraftarlar, halay çekerek galibiyeti kutladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aydın spor: AXA Efeler Ligi'nde Türşad Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın spor: AXA Efeler Ligi'nde Türşad Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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