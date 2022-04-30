Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu - Son Dakika
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Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu

30.04.2022 22:14
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu

2021-2022 Sezonunda önce Aydın Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl 2'ncisi olan ve ardından da Mart ayı içinde Denizli'deki bölge şampiyonasında ve 1-5 Nisan tarihleri arasında da Konya'daki yarı final müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Özel Başak...

2021-2022 Sezonunda önce Aydın Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl 2'ncisi olan ve ardından da Mart ayı içinde Denizli'deki bölge şampiyonasında ve 1-5 Nisan tarihleri arasında da Konya'daki yarı final müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Özel Başak Koleji Türkiye ikincisi oldu.

25-30 Nisan tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında birbirinden zorlu takımlarla mücadele eden Özel Başak Koleji, 1. ve 2. gün Samsun ve Tekirdağ, 3. Gün ise İzmir temsilcilerini yendi. Final maçını ise Tokat temsilcisi Fevzi Çakmak Ortaokulu ile yapan Özel Başak Koleji, baştan sona kadar çok çekişmeli geçen müsabakayı kaybederek Türkiye 2'ncisi oldu.

Final müsabakasından sonra düzenlenen kupa töreninin ardından bir değerlendirme yapan takım antrenörü Ünal Demir yaptığı açıklamada, "Çok ama çok mutluyum. Günlerce, aylarca yapılan çalışmaların, verilen emeklerin karşılığının bugün burada Türkiye 2'ncisi olarak alınmış olduğunu görmek harikulade bir şey. Türkiye genelindeki 6 bin okulun arasından 105 takımın katıldığı bu zorlu ve her merhalesi ayrı hikayelerle dolu yolculukta bölge müsabakaları, yarı final grubu ve Türkiye Şampiyonası'nda oynadığımız müsabakaların tamamını bir set dahi vermeden 2-0'lık setlerle kazanmış olmak ise bizim için en az Türkiye 2'ncisi olmak kadar gurur verici. Bunun iyi bir başlangıç ve gelecek senelerde de Aydın'a bir Türkiye Şampiyonluğu kazandırabilmemize vesile olacak olan güzel bir tecrübe olduğu ümidindeyim. Bu büyük başarının ana yapı taşlarından olan başta Okul Müdürümüz Ferdi Karakaş ve değerli okul idarecilerimiz olmak üzere takımda emeği çok olan öğretmenimiz Zuhal Nas Demir'e, yardımcı antrenör arkadaşım Bahadır Kum'a ve Mehmet Gündüz'e, bizi asla yalnız bırakmayan enerji kaynağımız velilerimize ayrı ayrı ve yürekten teşekkür ederim. Elde edilen başarı hepimizin ortak başarısıdır. Aydın'ımıza armağan olsun" dedi. - AYDIN

Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu
Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu

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voleybol, Denizli, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın Özel Başak Koleji Voleybol'da Türkiye 2'ncisi oldu - Son Dakika


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