Aydın spor haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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Aydın spor haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1

11.09.2022 18:38
Aydın spor haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1

Edinilen Aydın haberine göre STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Talha Öztürk, Turhan Akbaş, Volkan EsenEFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan - Serdar (Dk. 80 Murat), Furkan Tuşik (Dk. 68 Fatih), İshak, Umut, Adnan (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Sabutay, Emrah (Dk. 90 Recep), Mahmut Emin, Gökhan, Süleyman (Dk.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Talha Öztürk, Turhan Akbaş, Volkan EsenEFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan - Serdar (Dk. 80 Murat), Furkan Tuşik (Dk. 68 Fatih), İshak, Umut, Adnan (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Sabutay, Emrah (Dk. 90 Recep), Mahmut Emin, Gökhan, Süleyman (Dk. 80 Furkan Çarkçı)KEPEZ BELEDİYESPOR: İsmail - Fikret, Mete, Berat (Dk. 90 Ömer), Yunus (Dk. 46 Enes İlhan), Berkay, Ali Sinan (Dk. 82 Ozan Can), Abdurrahman, Serkan, Deniz, Mehmet KaanGOL: Dk. 87 Mehmet Kaan (Kepez Belediyespor)SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, İshak, Gökhan, Fatih (Efeler 09), Abdurrahman, Fikret (Kepez Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Konuk ekibin golünü 87'nci dakikada Mehmet Kaan attı. Bu sonuçla Efeler ekibi 1 puanda kalırken, Kepez temsilcisi 4 puana ulaştı.ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU

Efeler 09, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de hak kazandığı şampiyonluk kupasına kavuştu. Maçtan önce düzenlenen törenle Aydın ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kupa törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kulüp Başkanı Eymen Ataş katıldı. Kupayı kaldıran yönelticiler ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamladı.


- Aydın
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın spor haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın spor haberi... Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1 - Son Dakika
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